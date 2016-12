Cuatro años después, ¿qué ha sido de él? El declive de quien en su día fue un dios: el cantante del 'Gangnam Style' El éxito del reciente 'Pen Pineapple Apple Pen' trae a la memoria la pegadiza melodía del coreano Psy

Ahora que llega el final del año empiezan a recordarse en las redes esas canciones que han causado furor en estos meses. Es el caso de Pen Pineapple Apple Pen, una canción con una letra pegadiza, facilona, casi como un trabalenguas, cantada por el japonés Piko Taro. Su vídeo, igual de sencillo y divertido que el tema, ha acumulado más de 18 millones de reproducciones y muchos lo han equiparado, en ocasiones las comparaciones son odiosas, a otro éxito que también en su momento se hizo viral gracias a una letra difícil de olvidar y a un original baile: el Gangnam Style.





En 2012 este tema del coreano Psy dio la vuelta al mundo y fue el punto de partida de decenas de versiones e imitadores. El vídeoclip que acumuló casi tres mil millones de visitas en Youtube se convirtió en el más visto de la historia de esta página; se habló de su creador en multitud de entrevistas, se hicieron conciertos y giras por más de una veintenta de países... No hay nadie que no conozca su nombre. Pero la fiebre pasó y ahora cuatro años después la pregunta es: ¿qué ha sido de Psy? La fama, tan repentina, tan global, fue difícil de digerir para el artista. En unas declaraciones en 2015, con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, Chiljip PSY-Da, Psy reconoció que la canción “se comió” al artista.





“Después del Gangnam Style estaba realmente feliz pero a veces no lo era, porque es la mejor canción de mi vida y no voy a hacer una canción mejor nunca. Durante una época sentí un poco de presión porque ¿cómo iba a superar este tema? Pensé acerca de quién era realmente yo, no “el cantante del Gangnam”. Estaba centrado en encontrarme a mí mismo” explicó. Años antes también había confesado los problemas que tuvo con el alcohol, que aparecieron tras su gran triunfo.

En este tiempo, el intérprete ha trabajado en su renacimiento. Sus nuevos lanzamientos, Daddy o Gentleman, no pasaron desapercibidos pero no obtuvieron ni de lejos - Gentleman se acercó a los mil millones de visitas- los datos que en su día acumuló el Gangnam Style. El artista, todo un veterano en esto de la música con siete discos en el mercado, tiene claro, así lo ha confesado, que tiene que centrarse en cada tema en sí mismo, en lugar de tratar de hacer un álbum con todo números uno. “No soy como Adele” dijo. Y lo ha cumplido, sigue haciendo conciertos para sus incondicionales y lanzando singles que espera gusten a la gente, aunque desde un cierto y recién adquirido anonimato. “Fuera de Corea, sólo me conocen cuando llevo gafas de sol. Cuando necesito algo de privacidad es muy simple: lo único que tengo que hacer es quitarme las gafas”.